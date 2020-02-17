Уральские чиновники оплатят медицинские маски для жителей КНР

«Никакой обязаловки нет: каждый может сдать столько, сколько пожелает», — заявили в администрации города.

Инициатор акции — вице-мэр Екатерина Куземка, курирующая международные связи.

О сборе пожертвований было объявлено на совещании 17 февраля, написал сайт «Ридус».