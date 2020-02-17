    17 февраля 2020, 11:50

    Уральские чиновники оплатят медицинские маски для жителей КНР

    Анастасия Кременчугская

    В Екатеринбурге объявили сбор пожертвований на медицинские маски. Собирать деньги планируют со служащих мэрии столицы Урала и ее районных администраций. Маски отправятся жителям Китая для защиты от коронавируса. Об этом написало ИА Ura.ru.

    «Никакой обязаловки нет: каждый может сдать столько, сколько пожелает», — заявили в администрации города.

    Инициатор акции — вице-мэр Екатерина Куземка, курирующая международные связи.

    О сборе пожертвований было объявлено на совещании 17 февраля, написал сайт «Ридус».