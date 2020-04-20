Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

Правительство России на фоне пандемии коронавируса упростило и ускорило беспошлинный ввоз медицинских товаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В опубликованном на сайте кабмина документе сказано, что речь идет о медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких и защитных костюмах.

Они будут ввозиться в страну без уплаты таможенных пошлин с 16 марта по 30 сентября при условии, что товары предназначены для безвозмездной передачи медучреждениям и при наличии подтверждающего документа. Для ускорения процесса его помимо органов госвласти будут выдавать Минпромторг и Минздрав.

В Роспотребнадзоре предположили, что при благополучном исходе пик заболеваемости в России наступит в начале мая или даже раньше.