Озвучены продукты, которые нельзя употреблять натощак

Диетолог назвала продукты, которые ни в коем случае нельзя употреблять на голодный желудок. Речь идет о кофе, цитрусовых, газированных напитках и острых приправах. Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова, написал сайт телеканала «Звезда».

Так, выпитый до еды кофе способен уменьшить аппетит, а острые приправы или соусы раздражают слизистую желудка. В последствии, такая еда может привести к гастритам или язвам.

«Если мы хотя бы немножечко заботимся о своей массе тела, о своем весе, потому что кофеин подавляет аппетит, и если мы встали и выпили чашечку кофе, чтобы взбодриться, то дальше завтрак кажется ненужным, так кажется нашему организму, не желудку», — сообщила Белоусова.

Выпивать чашку кофе рекомендуется только после завтрака, тогда он будет не таким вредным. А от бутербродов с горчицей, хреном или чесноком лучше и вовсе отказаться с утра.

Кроме того, по словам специалиста, сладкая газированная вода, как и соки цитрусовых фруктов негативно влияют на пищеварительную систему. Чтобы апельсиновый сок не привел к нарушениям ЖКТ, следует запивать напитком полноценный завтрак. При этом соки должны быть натуральными.