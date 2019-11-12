  • Употребление сладкого на пустой желудок повышает риск развития сахарного диабета

    12 ноября 2019, 12:02

    Артур Блянихов

    Врач-эндокринолог Яна Соловьева предупредила, что сладкое на пустой желудок есть вредно, так как повышается риск развития диабета. С выводами специалиста ознакомилось ИА Nation News.

    Соловьева рассказала, что в сладостях содержатся быстрые углеводы, которые можно есть только после еды. Если же желудок пуст, то они быстро всасываются и организм выделяет инсулина больше, чем нужно.

    «Если в течение дня здоровый человек чувствует усталость, упадок сил, головокружения, которые проходят после приема сладкой пищи, например, шоколадки или конфетки, это свидетельствует о падении уровня инсулина в крови», — рассказал специалист.