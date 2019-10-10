Употребление помидоров может помочь завести детей

В помидорах содержится ликопин, который делает мужские половые клетки больше и активнее. Исследователи выяснили, что этот мощный антиоксидант помогает в лечении бесплодия у мужчин.

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Ученые пригласили к эксперименту 60 добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет. В течение 12 недель половина участников принимала плацебо, а другим предлагали добавки с содержанием ликопина. До и после эксперимента специалисты взяли у мужчин анализы крови и спермы.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял добавки с веществом, сперматозоиды стали активнее на 40%, При этом они еще и значительно увеличились.

Но есть нюанс: ликопин плохо усваивается. В связи с этим для эффективного лечения бесплодия нужно употреблять препараты с содержанием этого вещества.

Теперь ученые намерены провести более масштабный эксперимент, чтобы быть уверенными в своей теории.