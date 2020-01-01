Совет о застолье без похмелья оказался мифом

Похмелье напрямую зависит от количества потребляемого алкоголя и времени, за которое он попадает в организм.

Здоровый взрослый человек способен принять и переработать без последствий только одну порцию чистого спирта: 10 граммов за час. Если количество спирта больше, то вероятность похмелья увеличивается. Его провоцирует ацетальдегид — токсичный химикат, который появляется после обработки алкоголя организмом.

При этом, если после нескольких порций крепкого алкоголя перейти на пиво, то его обычно выпивают больше, так как оно считается более слабым. И за более короткий период времени. Понять, какое количество употребленного спирта попало внутрь, человек не может.

Также очень опасно действует алкоголь с энергетиками, которые снижают внешние факторы опьянения и позволяют человеку пить еще и еще, что в итоге приводит к большой выработке ацетальдегида.

Практически ни один Новый год не обходится без алкогольных возлияний, но страдать от похмелья 1 января не хочется никому. Но если все же головная боль и сухость во рту настигли, можно воспользоваться советами, которые подготовил телеканал «360».