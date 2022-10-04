Употребление магния снизит уровень тревожности | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber Употребление магния снизит уровень тревожности

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Употребление магния положительно сказывается на состоянии человека в целом и его здоровье. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на Yakutsk.ru.

Человек, в организме которого присутствует недостаток магния, начинает выглядеть более уставшим и напряженным. Кроме того, из-за нехватки такого вещества вырастает уровень тревожности и возникают головные боли. Магний же улучшает сон и работоспособность.

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Большое количество магния содержится в орехах, гречневой крупе, сухофруктах и свежих овощах. Кроме того, восполнить недостаток можно с помощью добавок.

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