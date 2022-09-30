Употребление лука снизит уровень сахара в крови | 360°

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Употребление лука снизит уровень сахара в крови

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Уровень сахара возможно понизить с помощью употребления лука. Такой информацией поделились ученые в ходе 97 ежегодного собрания Эндокринологического общества в Сан-Диего. Об этом сообщило российское информационное агентство LIVE24.RU.

Экстракт лука Allium cepa понижает количество сахара в крови в случае, если принимать его вместе с лекарственным препаратом метформином.

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Ведущий исследователь Энтони Оджи подчеркнул, что главное преимущество лука в его недорогой стоимости, передали Nation News.

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