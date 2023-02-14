14 февраля 2023, 22:46
Употребление киви ускорит метаболизм
Киви является очень полезным продуктом, который необходимо добавить в ежедневный рацион. РИА ФАН со ссылкой на Planet Today рассказало о полезных свойствах фрукта.
Киви является источником витаминов C, E и K, каротиноидов, полифенолов, фолиевой кислоты. Данные вещества способны уменьшать окислительный стресс и благоприятно воздействовать на иммунитет, состояние органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
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Кроме того, киви помогает нормализовать метаболизм, а также поддерживает здоровье глаз.
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