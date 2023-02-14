Здоровье 14 февраля 2023, 22:46 Употребление киви ускорит метаболизм

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Киви является очень полезным продуктом, который необходимо добавить в ежедневный рацион. РИА ФАН со ссылкой на Planet Today рассказало о полезных свойствах фрукта.

Киви является источником витаминов C, E и K, каротиноидов, полифенолов, фолиевой кислоты. Данные вещества способны уменьшать окислительный стресс и благоприятно воздействовать на иммунитет, состояние органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

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Кроме того, киви помогает нормализовать метаболизм, а также поддерживает здоровье глаз.

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