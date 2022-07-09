Гипотоникам дали совет по восстановлению упавшего давления

Гипотоникам при резком падении артериального давления может помочь соленый продукт, к примеру рыба. Она позволит немного нормализовать состояния до приезда скорой помощи. Как сообщило РИА ФАН, об этом заявила член-корреспондент РАН, кардиолог Ольга Бокерия.

Она подчеркнула, что обычно люди с гипотонией чувствуют себя вполне комфортно, но при резком понижении артериального давления необходимо немедленно обратиться к врачам.

«Помогает использование соленого продукта, например, соленой рыбы с достаточным количеством чая или воды», — отметила Ольга Бокерия. Она пояснила, что это поможет дождаться квалифицированной помощи.

При этом если давление повышено и его нужно снизить, что врачи советуют есть бананы. Там содержатся калий и магний, которые помогут привести состояние в норму.