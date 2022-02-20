Количество госпитализаций с ковидом в России за сутки упало больше чем на треть

За сутки в России выявили 170 699 новых случаев коронавируса. В больницы попали 10 372 человека. Это на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля, сообщили в федеральном штабе по борьбе с пандемией.

В Санкт-Петербурге зафиксировали прирост в 16 599 случаев. В Красноярском крае — 6703. Замыкает первую тройку Москва (6388). В Московской области зафиксировано 4187 заболевших.

За последние 24 часа от ковида скончались 745 человек. Еще 147 296 полностью выздоровели.

С начала пандемии в России выявляли 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период поправились 12 365 238 человек, 345 500 пациентов скончались.

В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты за сутки провели 606 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество таких исследований с начала пандемии превысило 273 миллиона.