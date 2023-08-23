Здоровье 23 августа 2023, 23:55 Университет Вирджинии: кетогенная диета облегчит симптомы рассеянного склероза

Читать 360tv в

Кетогенная диета способна облегчить симптомы рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США), сообщил «Ридус».

Специалисты провели исследование, в рамках которого наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом. Часть из них придерживалась кетогеной диеты — системы питания с высоким содержанием жирных и белковых продуктов. При этом такие респонденты отметили, что их состояние улучшилось.