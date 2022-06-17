Ученые из Университета Южной Австралии рассказал о влиянии недостатка витамина D на деменцию

Некоторые люди с возрастом начинают страдать от деменции. Исследователи из разных стран на протяжении многих лет пытаются отыскать причины появления этого заболевания. Ученые из Университета Южной Австралии рассказали, как недостаток витамина D может быть связан с болезнью. Об этом сообщил «Ридус».

В исследовани приняли участие 294 514 человек, которые зарегистрированы в британском биобанке. Исследователи проанализировали с помощью метода менделевской рандомизации их генетические материалы. Они установили, что недостаток витамина D связан с меньшим объемом мозга. У таких людей значительно возрастает риск возникновения слабоумия и инсульта.

«Наше исследование является первым, в котором изучается влияние очень низкого уровня витамина D на риск развития деменции и инсульта с использованием надежного генетического анализа среди большой популяции», — рассказала ведущий автор исследования профессор Элина Хиппонен.