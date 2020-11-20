Уникальный детский хоспис появится в Екатеринбурге

Главврач Олег Аверьянов отметил, что декабре этого года уже планируется принять маленьких пациентов. В лечебном учреждении смогут одновременно находиться 27 детей. Каждый ребенок будет получать наблюдение квалифицированных медиков. Также сохранятся две бригады выездной патронажной службы для помощи детям на дому.

В настоящий момент рабочие отделывают помещения хосписа. Кроме этого, больница закупает мебель и оборудование. Территорию отделения благоустроили: здесь уложили асфальт, газон и установили пандусы. Благотворительный фонд Русской медной компании пожертвовал на подготовку учреждения к открытию семь миллионов рублей.