Уникальную технологию лечения гепатита B разработали в России

Ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали уникальный метод лечения гепатита B. Полученное действующее вещество уничтожает почти все вирусные геномы в инфицированных клетках. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции <…> на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что эта субстанция нетоксична и безопасна. На ее основе в будущем создадут лекарство от гепатита.

Ранее вирусолог, председатель совета ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области «Биофарм», Сергей Нетесов заявил, что победить корь, гепатит B, паротит и некоторые другие заболевания в России можно в кратчайшие сроки. Для этого нужно надавить на антипрививочников. По его словам, власти должны добиться повсеместного применения уже разработанных вакцин.