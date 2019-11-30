Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в Москве

Первая в мире операция по удалению опухоли при метастатическом раке молочной железы в рамках международного научного протокола была проведена в Медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) имени А. Ф. Цыба. В ней приняли участие мировые эксперты, приехавшие ради этого в Россию.

В пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России пояснили, что эта уникальная методика разработана на основе разрушительного действия альфа-частиц на раковые клетки. Она уже была использована при лечении опухолей головы и шеи.

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«Их главное отличие от других известных излучений в том, что альфа-частицы не только уничтожают опухоль, но и способствуют выработке защитных свойств иммунной системы», — цитирует ТАСС сообщение.

Автор методики израильский профессор Иона Кейсари подчеркнул, что в этой локации она применяется впервые. По его мнению, способ позволит спасать жизни не только пациенток с запущенными формами рака молочной железы, но и рака поджелудочной железы.

В операции приняли участие трое сотрудников Центра брахитерапии, входящего в МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Она продолжалась четыре часа и прошла успешно.

В сообщении пресс-службы НМИЦ сказано, что обеспечивающие поступление альфа-частиц к опухоли интродьюссеры будут извлечены из тела пациентки через две недели. Ее организм сам выработает защитные механизмы для борьбы с удаленными метастазами.