Репродуктолог Меньшикова рассказала, каков риск унаследовать рак

Репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала, что онкологические заболевания могут передаваться по наследству. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным ИА Nation News, некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к раку. Она диагностирована примерно у 7% всех онкобольных.

«На сегодняшний день выяснено, что ряд онкозаболеваний обусловлен мутацией в определенных генах, и человек с мутациями в ДНК может передать их по наследству, если заболел определенными видами онкологии», — рассказала Меньшикова.

Чаще всего наследственным являются такие формы рака, как рак яичников, молочной железы, эндометрия, прямой кишки, кожи. Людям, имеющим предрасположенность необходимо регулярно обследоваться.

Ранее ученые из Университета Пердью сделали необычное открытие. Они установили, что в орегано и тимьяне находится химическое соединение, которое способно предотвратить развитие злокачественным образований. Ученые провели исследования, в ходе которого попытались использовать данные вещества в создании лекарственных препаратов.