Врачи объяснили, почему молодые люди чаще умирают от рака

У людей в возрасте от 20 до 40 лет рак развивается куда быстрее, чем у представителей старшего поколения. При этом смертность от этого заболевания у молодых людей в разы выше. Таким мнением поделился член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В молодом организме быстрее протекают все обменные процессы. Клетки быстрее обновляются, раны лучше заживают. Но в случае с онкологией — это скорее минус, поскольку быстрее размножаются и развиваются раковые клетки», — рассказал врач.

Также специалист добавил, что молодой организм вырабатывает гормоны, которые способны ускорять многие процессы. К примеру, женщинам, которые страдают от рака груди, назначают препараты, вызывающие искусственный климакс.

Таким образом понижается активность гормонального фона. При этом Давыдов добавил, что у молодых людей заболевания диагностируют гораздо позже. Это происходит из-за того, что молодые люди не проходят скрининги, которые обычно назначают людям после 50-55 лет.