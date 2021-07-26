Врачи рассказали, кто чаще всего умирает от ковида

Чаще всего от коронавируса умирают люди старше 40 лет, которые отказались проходить вакцинацию. К такому выводу пришли британские врачи.

По словам медиков, коронавирус все чаще стали находить у людей старше 40 лет. Причем у пациентов обычно не было хронических заболеваний, но они отказывались прививаться от коронавируса.

Консультант по экстренной медицине Кэтрин Хендерсон отметила, что раньше к врачам приходили пожилые люди с диабетом второго типа, ожирением и высоким давлением. Но с появлением вакцины ситуация изменилась.

«Теперь, когда у нас есть вакцина, это совсем другая группа людей — им за 40 лет или меньше, до этого они не жаловалась на здоровье и не прививались», — процитировала Хендерсон издание Daily Mail.

Еще один медик, работающий в Лондоне, заявил, что средний возраст пациентов с ковидом составляет 42 года.

Ранее ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ США предупредили, что ковид у детей и подростков может вызвать синдром мультисистемного воспаления (MIS-C). В итоге может произойти поражение сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии.