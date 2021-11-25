Власти Таганрога заявили о нехватке мест в моргах для умерших от ковида

Большое количество умерших пациентов от коронавирусной инфекции привело к тому, что патологоанатомическое бюро не справляется. Хранить тела покойников негде, так как все холодильные камеры заполнены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

В ведомстве подчеркнули, что само помещение бюро, где проводят вскрытие, не может разместить все трупы умерших от коронавирусной инфекции. В администрации сообщили, что в прошлом году медикам передали холодильную камеру и блок-модуль. Но их оказалось недостаточно.

В социальных сетях появилось видео, снятое около морга. По словам женщины-оператора, все, что лежит в черных пакетах — это тела людей. Часть тел скрывает ткань, которую растянули около здания.

В администрации города заявили, что проблему пытаются решить увеличив количество вскрытий. Также тела начали отправлять в холодильную камеру, где хранятся взятые для биопсии материалы.

Родственники пациентов могут забрать тела только после того, как врачи проведут исследование. Сегодня этот срок составляет до двух недель после того, как покойного доставят в морг.

Сейчас власти изыскивают деньги для покупки дополнительных холодильных камер. Но окончательно вопрос решится не раньше первого квартала 2022 года. К патологоанатомам привозят тела не только жителей города, но и четырех соседних районов. Поэтому у них сейчас сильная нагрузка.

Ростовская область занимает лидирующее место в Южном федеральном округе по количеству заражений коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 638 новых случаев инфицирования. В области действует обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.