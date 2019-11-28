Умерла пациентка трансплантолога Каабака. Она не дождалась операции
Трансплантолог Каабак рассказал о планах на первый день после возвращения к работеПодробнее
Представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская сообщила газете «Коммерсантъ», что трагическую новость узнала от отца девочки.
«Они были первыми пациентами, которые поступили туда после решения о создании отделения и расширении программы. И они выписались из НЦЗД практически последними, в октябре 2019 года, после увольнения врачей. Она весила семь килограммов», — рассказал Десятская.
Настю должны были прооперировать с октября по декабрь. Девочка находилась в списках детей, которым помощь трансплантолога нужна была срочно. Послы выписки семья вернулась в Волгоград, где ждала вызова на операцию.
Михаил Каабак и группа врачей уволилась из НЦДЗ после того, как им отказали в оформлении на полную ставку. После огромного общественного резонанса глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и сообщила, что он и его коллеги вернутся в НЦДЗ. Хирург займет должность руководителя группы трансплантации в отделении урологии. Пока центр закрыт на карантин.