Умерла пациентка трансплантолога Каабака. Она не дождалась операции

Трансплантолог Михаил Каабак должен был прооперировать годовалую Настю Орлову до конца 2019 года. До октября текущего года, когда из НЦЗД уволились врачи, она находилась в больнице. Девочка выписалась последней, и родители увезли ее в Волгоград.

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Представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская сообщила газете «Коммерсантъ», что трагическую новость узнала от отца девочки.

«Они были первыми пациентами, которые поступили туда после решения о создании отделения и расширении программы. И они выписались из НЦЗД практически последними, в октябре 2019 года, после увольнения врачей. Она весила семь килограммов», — рассказал Десятская.

Настю должны были прооперировать с октября по декабрь. Девочка находилась в списках детей, которым помощь трансплантолога нужна была срочно. Послы выписки семья вернулась в Волгоград, где ждала вызова на операцию.

Михаил Каабак и группа врачей уволилась из НЦДЗ после того, как им отказали в оформлении на полную ставку. После огромного общественного резонанса глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и сообщила, что он и его коллеги вернутся в НЦДЗ. Хирург займет должность руководителя группы трансплантации в отделении урологии. Пока центр закрыт на карантин.