Умерла 57-летняя жительница Тюмени Любовь Нурдинова. До операции по шунтированию желудка она весила 350 килограммов и считалась самой тяжелой россиянкой. После выписки женщина столкнулась с трудностями и попыталась покончить с собой. «360» поговорил ее хирургом, доктором медицинских наук Казбеком Аутлевым.

Последний раз с пациенткой доктор общался около полутора месяцев назад.

«Я в нее много вложил и души, и сил, жил с ней практически — непрерывно находился до операции и после. Когда ее привезли домой после выписки, какое-то время она была в очень бодром состоянии: настроение великолепное, планы строила. А потом все хуже и хуже», — рассказал врач.

Когда пациентку спасли после попытки суицида, Аутлев привез к ней психотерапевта, который занимается нарушениями пищевого поведения — тот провел «пару сеансов».

«И так все, вроде бы, пошло-пошло. А месяц или полтора назад она мне позвонила и говорит: „Вы знаете, мы тут посоветовались. Вы ко мне, пожалуйста, больше не приезжайте и не звоните“. На этом все закончилось», — описал хирург.

Операцию Нурдиновой провели в начале апреля. До этого, по словам лечащего врача, в течение двух месяцев она сбрасывала вес с помощью физкультуры и гипокалорийной диеты. К моменту операции пациентка весила 180 килограммов. Хирургическое вмешательство провели, чтобы «закрепить» результат.

Она бы умерла давно, если бы мы ее не прооперировали Казбек Аутлев хирург, доктор медицинских наук

«Потом мы ее выдержали около трех недель после операции, все было стабильно. После мы и в Москве с ней появлялись [на телешоу], и дома она гуляла. Она избавилась и от диабета, и от гипертонии», — рассказал Аутлев.

На момент, когда он с ней в последний раз общался, она была «абсолютно здоровым человеком». Послеоперационных осложнений у нее не было.

После выписки пациентка стабилизировалась на весе в 130 килограммов, но не знала, чем теперь заниматься.

«Она мне сказала: «Я теперь не знаю, как жить». До этого она лежала на животе, ела, ходила в туалет там же, в постели. А когда мы ее поставили на ноги, она говорит: «А я не знаю, чем заниматься», — заявил врач.

Причину смерти Любови Нурдиновой ее родственники обсуждать отказываются. Доктор дозвонился до одного из ее сыновей. Тот заявил, что не хочет говорить на эту тему и положил трубку.