В очереди к врачу в Нижнем Новгороде умер пациент

Очевидцы сообщили, что в поликлинике была огромная очередь, а скорая ехала на вызов более получаса. Они считают, что мужчину можно было спасти.

«Пришел приблизительно в восемь утра и где-то через пять минут увидел, как мужчине стало плохо. Он был пожилой, может быть, лет 65 на вид, с ним был сын. Ему стало нехорошо, и сын сразу же начал кричать, просить о помощи, — рассказал один из очевидцев изданию NN.RU.

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области отрицают то, что скорая ехала долго. В ведомстве сообщили, что врачи бились за жизнь мужчины полтора часа.

«Реанимационные мероприятия были начаты в пять минут девятого. Никакого ожидания в очереди не было. Приехали две бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Пациент с хронической патологией, предположительная причина смерти — тромбоэмболия», — рассказали «360» в пресс-службе ведомства.