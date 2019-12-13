Умер один из сахалинских близнецов, ждавших операции Каабака

В ведомстве уточнили, что ребенок находился на гемодиализе под постоянным наблюдением врачей. Причиной смерти стали осложнения, не связанные с основным заболеванием. Ребенок скончался в пятницу, 13 декабря.

Брата-близнеца Виталия Кузнецова со схожим заболеванием почек доставили в Москву еще 3 декабря. Сейчас готовится плановая подготовка к операции по пересадке почки.

Трансплантолога Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ), где он занимался пересадкой почек маленьким детям весом менее шести килограммов. Его методику в России больше никто не использовал. Его увольнение вызвало огромный скандал, так как в очереди на операцию стояли очень много пациентов.

Перед операцией малышам вводили вакцины и нужно подождать, чтобы они подействовали. Все это время дети должны находиться под наблюдением врачей и на диализе. Годовалая Настя Орлова скончалась за месяц до проведения операции. В этот момент Каабак уже не работал в НМИЦ. По словам хирурга, трансплантацию можно было провести через месяц после 27 ноября, когда ей ввели вакцину.

В настоящее время Каабака восстановили на работе. Однако до конца года все планируемые операции он провести не успеет. Из-за увольнения был сорван график вакцинации пациентов, поэтому некоторые трансплантации перенесли. В частности, операция близнецов Романа и Виталия Кузнецовых с Сахалина планировалась на начало следующего года.