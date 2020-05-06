Умер главврач Троице-Сергиевой лавры, у которого выявили коронавирус

Отец Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Он исполнял послушание главврача Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. В сан Игумена его в 2010 году возвел патриарх Кирилл.

Он стал не первой жертвой последствий COVID-19 среди священнослужителей. По информации, которую публикует рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса, от этого диагноза ранее скончалось шесть человек.

Речь идет о протоиерее Владимире Вериге, епископе Железногорском и Льговском Вениамине, служителях Богоявленского Елоховского собора протоиерее Александре Агейкине и протодиаконе Евгении Трофимове. Кроме того, от коронавирусной инфекции скончались почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит Иона и клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков.

По информации на утро 5 мая в России выявили 165 929 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. 1537 пациентов скончались, еще 21 327 поправились. За последние сутки в стране диагноз подтвердили у 10 559 человек в 82 регионах РФ. Больше всего пациентов с коронавирусом обнаружили в Москве — за все время там заразились почти 86 тысяч человек. С момента начала эпидемии с стране, в столице провели свыше миллиона тестов на COVID-19&

Российские врачи прогнозируют: что страна выйдет на плато по коронавирусу уже совсем скоро. К такому выводу они пришли, основываясь на статистики новых заражений за последние несколько дней. Количество пациентов, у которых ежедневно подтверждают COVID-19, начиная с 3 мая находится примерно на одном уровне.