Улыбка, даже натянутая, приводит к выработке эндорфина, заявила терапевт и психолог Ольга Бурлакова. Этот гормон счастья восстанавливает кислотно-щелочной баланс в организме. В результате этого иммунная система человека начинает работать активнее. По этой причине позитивно настроенные люди реже сталкиваются с вирусными заболеваниями.

Кроме того, во время смеха у человека сокращаются мышцы живота и брюшной стенки. Благодаря этому подтягивается пресс, а внутренние органы получают массаж.

«Массаж внутренних органов приводит к активной циркуляции крови, и сердцу становится легче работать — снижается частота пульса. Ведь органу больше не приходится тратить много энергии, чтобы перекачать „красную жидкость“ во все отделы организма», — рассказала Бурлакова.

Помимо этого, за счет улыбки и смеха идет непрямой массаж сердца и вентиляция бронхолегочной системы. Это происходит вследствие активной работы диафрагмы. Люди, которые часто выражают радость, реже сталкиваются с респираторными заболеваниями.

А еще они легче справляются с тяжелыми жизненными ситуациями, считает терапевт. Такие люди предпочитают искать решение проблемы, а не тратить время на плохое настроение и жалобы.

К тому же, смех положительно сказывается не только на состоянии самого человека, но и на его восприятии со стороны общества. Людей, которые часто проявляют позитивные эмоции, окружающие чаще всего считают успешными.