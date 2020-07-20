Ультрафиолет оказался способен уничтожать коронавирус
Иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи рассказал, что во время исследования специалисты помещали различные концентрации коронавируса в капли воды. Таким образом имитировался эффект кашля или чихания зараженного человека.
«Все эти материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — привело РИА «Новости» слова Клеричи.
Профессор отметил, что УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через атмосферу Земли. Так, ученые изучили действие ультрафиолета длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Эта часть солнечного излучения достигает земной поверхности и оказывает влияние на человека.
Иммунолог подчеркнул, что результат был тот же самый. Минимальная доза солнечного излучения за секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически полостью.
Клеричи добавил, что летом солнечные лучи могут практически полностью уничтожить инфекцию. По его словам, именно этим объясняется спад заражений в Европе и других странах.