Ультрафиолет оказался способен уничтожать коронавирус

Ультрафиолетовое излучение может эффективно и за короткий срок уничтожить коронавирус. Его действие изучили и доказали итальянские ученые, которые рекомендуют использовать ультрафиолет для борьбы с COVID-19.

Иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи рассказал, что во время исследования специалисты помещали различные концентрации коронавируса в капли воды. Таким образом имитировался эффект кашля или чихания зараженного человека.

«Все эти материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — привело РИА «Новости» слова Клеричи.

Профессор отметил, что УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через атмосферу Земли. Так, ученые изучили действие ультрафиолета длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Эта часть солнечного излучения достигает земной поверхности и оказывает влияние на человека.

Иммунолог подчеркнул, что результат был тот же самый. Минимальная доза солнечного излучения за секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически полостью.

Клеричи добавил, что летом солнечные лучи могут практически полностью уничтожить инфекцию. По его словам, именно этим объясняется спад заражений в Европе и других странах.