Укусы комаров назвали смертельно опасными для аллергиков

Укусы некоторых насекомых могут быть смертельно опасны для аллергиков. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» предупредил биолог Павел Глазков.

Укус насекомых для аллергиков может привести к тяжелым последствиям, вплоть до удушья и отека Квинке. При подозрении на аллергическую реакцию нужно сразу обратиться к врачу.

«Причем бывают случаи, что на укус одного насекомого нет аллергии, а яд другого человек не переносит, поскольку вещество имеет отличный [от других ядов] состав», — отметил биолог.

Аллергикам важно быть внимательными и стараться минимизировать контакт с раздражителями, написало РИА ФАН.