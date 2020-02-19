Украинцы спасаются от коронавируса бетонными блоками и покрышками

Жители Тернопольской области на въезде разложили бетонные блоки, автомобильные покрышки и вырыли ров. Так они высказывают свое нежелание размещать у себя людей, эвакуированных из Китая.

Привезенных из КНР хотят разместить в местный санаторий «Медоборы». Однако, это не получится сделать без согласия местных.