Украинцы спасаются от коронавируса бетонными блоками и покрышками
Жители села Конотоповка боятся распространения коронавируса. Поэтому борются с вирусом, как могут. На въезде в населенный пункт они устроили целое «испытание» для нового вида пневмонии. Об этом написал сайт «Утро.ру».
Жители Тернопольской области на въезде разложили бетонные блоки, автомобильные покрышки и вырыли ров. Так они высказывают свое нежелание размещать у себя людей, эвакуированных из Китая.
Привезенных из КНР хотят разместить в местный санаторий «Медоборы». Однако, это не получится сделать без согласия местных.