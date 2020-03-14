Украинский министр здравоохранения заявил, что от коронавируса умрут все пенсионеры
По его словам, министр высказался подобным образом на заседании Рады.
«Будьте добры, проведите тренинг им хотя бы, что не надо так говорить!» — написал Железняк в тексте поста.
По данным РИА «Новости», Емец также заявил, что вирусом не могут заболеть дети. Он аргументировал это какими-то медицинскими исследованиями. Позже на заседании министр извинился за свою ошибку.
Ранее телеканал «Царьград» передал, что олигарх Олег Дерипаска высказался на тему опасности коронавируса. Он считает, что в целях профилактики необходимо закрыть границы России для всех стран на срок до 60 дней. В ответ телеведущая Ксения Собчак поинтересовалась, готов ли олигарх сам «соблюдать режим изоляции по всей строгости».
По данным сайта «Газета.ru», в России провели более 95 тысяч тестов на коронавирус. За последние три дня исследовали более 8 тысяч пациентов. Проверяли людей из стран с неблагополучной ситуацией. Всего в стране зафиксировано 45 случаев заболевания, троих пациентов уже выписали из больниц.