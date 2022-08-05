Ухудшение когнитивных функций зафиксировали у перенесших COVID-19 детей

Медики зафиксировали ухудшение когнитивных функций у перенесших COVID-19 детей. Хроническая усталость, слабость, а также нарушения сна являются у них наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома.

Об этом рассказала главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.

«У детей, перенесших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей», — привело РИА «Новости» ее слова.

Среди прочих наиболее частых проявлений постковидного синдрома Батышева назвала также астению, повышенную утомляемость и головную боль.

С точки зрения когнитивных функций у перенесших коронавирус детей сегодня встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.

У детей и подростков снижает вероятность развития осложнений коронавируса вакцинация. Медик добавил, что для детей с 12 лет рекомендуется привиться вакциной «Спутник М».

Уязвимые категории людей попросили вновь носить маски в общественных местах. Это связано с ростом числа зараженных коронавирусом и распространением новых подштаммов «омикрона». Однако специалисты уверены, что ситуация находится под контролем.