Уход вакцин от кори и ветрянки из России назвали неполитическим решением

Уход вакцин от кори, ветряной оспы, краснухи и паротита американской компании MSD с рынка России обусловлен экономической нецелесообразностью. Не связывать его с политикой призвал в беседе с «360» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Пересмотр портфеля

«Решение об уходе этой компании с российского рынка — именно по этим препаратам, остальные остаются — скорее всего, продиктовано тем, что они занимают очень незначительную долю рынка. Продолжать продажи им попросту экономически нецелесообразно», — объяснил он.

Большинство фармкомпаний как минимум раз в год пересматривают свой портфель с точки зрения эффективности и периодически его чистят. Тот же MSD в предыдущие годы вывел из продажи достаточно большое количество препаратов.

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Как правило, их вытесняли отечественные аналоги. В некоторых случаях в ассортименте компании появлялись более эффективные продукты и старые просто заменяли новыми.

Российские аналоги

Примерно та же ситуация обстоит с комплексной вакциной от кори, краснухи и паротита. По словам фармэксперта, в России есть аналоги.

«Ухода конкретно этой позиции опасаться не стоит. Есть российский производитель полного аналога вакцины, то есть комбинированного препарата от трех заболеваний. Плюс есть производители моновакцин от этих заболеваний по отдельности», — сказал он.

Российские фармацевты смогут предложить аналогичный продукт или комбинацию отдельных препаратов, сказал Николай Беспалов.

Я не вижу здесь какой-то политической подоплеки, если честно

Компания MSD предупредила российских контрагентов о прекращении поставок вакцин от ветряной оспы «Варивакс», а также от кори, краснухи и паротита М-М-Р II. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предупредил, что по договору препараты будут выпускать еще год, а профессор Михаил Костинов сообщил, что вакцину от ветряной оспы можно закупать у Индии.