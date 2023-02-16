Эксклюзив 16 февраля 2023, 15:43 Угрозу вируса Марбурга для россиян назвали преувеличенной Профессор кафедры вирусологии Аграновский: вирус Марбурга распространяется только в Африке РИА «Новости»

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Обнаруженный в Экваториальной Гвинее вирус Марбурга вызывает очень опасную болезнь. Но возбудитель распространяется медленно, а потенциал заражения большого количества людей у него низкий. Об этом «360» заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он пояснил, что вирус передается через грязные руки, пищу, выделения. Он очень похож на вирус Эбола, который распространен в Африке.

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«Бояться не надо. Это вирус, который не станет проблемой. Он эндемичный для Африки и маловероятно, что окажется в Европе. Его уже знают и при заражении примут меры, люди получат вакцины», — рассказал Аграновский.

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Он добавил, что случаи заражения вирусом Марбурга в Европе ранее были. Но происходили из-за того, что за возбудителем не уследили в лаборатории.

«Он случайно передался от больной обезьяны, которую привезли из Африки, лаборанту. Такие случаи бывают в лабораториях, где изучают опасные патогены. Но чтобы он дальше пошел — крайне маловероятно», — добавил профессор.

Аграновский подчеркнул, что новой пандемии можно не ждать. Вирус Марбурга не передается по воздуху, а распространяется в странах Африки, где происходят небольшие вспышки.

Роспотребнадзор сообщил, что из-за случаев заражения вирусом Марбурга в Экваториальной Гвинее на границе усилили санитарно-карантинный контроль. В ведомстве заявили, что в Африке уже умерли девять зараженных и 16 человек находятся в карантине. Российских туристов призвали учитывать эту информацию при выборе зарубежных маршрутов.