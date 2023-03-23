23 марта 2023, 02:29
Уголовное дело завели после заражения жителей Чувашии сибирской язвой
СК возбудил дело после заражения жителей Чувашии сибирской язвой
Следственное управления Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело по факту заражения нескольких местных жителей сибирской язвой. Пострадавшие подхватили опасную инфекцию от мяса быка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе расследования выяснилось, что болезнь начала распространяться в деревне Старое Акташево Цивильского района. Один из жителей деревни забил на мясо бычка, который, как выяснилось, был заражен опасной инфекцией. В результате жена россиянина, сосед, помогавший в забое, и еще один знакомый заболели язвой.
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«Подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы», — заявили следователи.
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Расследование дела по статье «Нарушение ветеринарных правил и норм по борьбе с болезнями и вредителями растений» передано в Следственное управление Комитета по расследованию особо тяжких дел.
Ранее стало известно о третьем жителе Чувашии, заразившимся сибирской язвой. Глава республики Олег Николаев сообщил, что пациента изолировали и в настоящее время он находится под присмотром медиков.
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