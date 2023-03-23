Здоровье 23 марта 2023, 02:29 Уголовное дело завели после заражения жителей Чувашии сибирской язвой СК возбудил дело после заражения жителей Чувашии сибирской язвой Пресс-служба Следственного комитета

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Следственное управления Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело по факту заражения нескольких местных жителей сибирской язвой. Пострадавшие подхватили опасную инфекцию от мяса быка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что болезнь начала распространяться в деревне Старое Акташево Цивильского района. Один из жителей деревни забил на мясо бычка, который, как выяснилось, был заражен опасной инфекцией. В результате жена россиянина, сосед, помогавший в забое, и еще один знакомый заболели язвой.

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«Подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы», — заявили следователи.

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Расследование дела по статье «Нарушение ветеринарных правил и норм по борьбе с болезнями и вредителями растений» передано в Следственное управление Комитета по расследованию особо тяжких дел.

Ранее стало известно о третьем жителе Чувашии, заразившимся сибирской язвой. Глава республики Олег Николаев сообщил, что пациента изолировали и в настоящее время он находится под присмотром медиков.