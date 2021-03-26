Уголовное дело завели из-за проблем с препаратами для детей с СМА в Татарстане

Уголовное дело о халатности возбудили в Татарстане из-за того, что детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) не обеспечили необходимыми для лечения препаратами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель следственного управления СК РФ по республике.

В начале марта родители детей с СМА провели пикет перед зданием правительства Татарстана. Они заявили, что более полугода не получали необходимое лекарство — «Спинразу».

Ранее обеспечение лекарствами этой категории детей осуществлялось из региональных бюджетов. В январе 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, создав «Круг добра» — Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Таких детей должны обеспечивать лекарствами и медицинскими изделиями за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также иных источников. В список препаратов входит в том числе «Спинраза».

«По факту непредоставления лекарственных средств возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“. Обстоятельства выясняются», — процитировало агентство слова собеседника.

Ранее Минздрав Татарстана заявил, что направил заявку в федеральный центр на обеспечение детей годовым запасом лекарств. Заявку одобрили в Минздраве России в полном объеме. Там уточнили, что препараты привезут в республику и другие регионы в начале апреля.