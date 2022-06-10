Удовлетворенность россиян медпомощью выросла до максимальных уровней

Уровень удовлетворенности россиян медпомощью вырос и достиг одного из максимальных показателей за последние годы. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передало РИА «Новости».

Министр здравоохранения РФ озвучил предварительные данные исследования в ходе торжественного приема по случаю выборов в Российскую академию наук.

«Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период», — заявил Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что основное внимание при разработках в сфере медицины нужно уделять практико-ориентированным направлениям, позволяющим сократить смертность и инвалидность в стране.

«Это внедрение новых методов лечения и медицинской продукции, на что мы обязательно должны ориентироваться», — сказал министр.