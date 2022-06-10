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    10 июня 2022, 19:22

    Удовлетворенность россиян медпомощью выросла до максимальных уровней

    Глава Минздрава Мурашко заявил о росте уровня удовлетворенности медпомощью среди россиян

    Александр Блинов

    Уровень удовлетворенности россиян медпомощью вырос и достиг одного из максимальных показателей за последние годы. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передало РИА «Новости».

    Удовлетворенность россиян медпомощью выросла до максимальных уровней

    Министр здравоохранения РФ озвучил предварительные данные исследования в ходе торжественного приема по случаю выборов в Российскую академию наук.

    «Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период», — заявил Мурашко.

    Глава Минздрава также отметил, что основное внимание при разработках в сфере медицины нужно уделять практико-ориентированным направлениям, позволяющим сократить смертность и инвалидность в стране.

    «Это внедрение новых методов лечения и медицинской продукции, на что мы обязательно должны ориентироваться», — сказал министр.