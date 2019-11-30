Бьюти-индустрию захватил новый тренд — губы необычной волнистой формы, будто девушку покусали пчелы. Как их только не называют: «губы-патиссоны», «губы дьявола» и «губы-зонтики». Своим отношением к очередному тренду с «360» поделилась врач-косметолог Александра Гонт.

Источник фото: Instagram

Сама по себе процедура безболезненная, рассказала специалист. Она не опаснее, чем любая другая косметологическая инъекция, если выполняется в условиях специально оборудованного кабинета.

А вот разговоры про красоту — это уже другое.

«Эстетически это, наверное, не очень красиво. Я думаю, это просто тренд привлечь популярность молодежи, кто хочет выделиться, кто имеет нестандартные наклонности к проявлению во внешности, одежде», — уверена Гонт.

Выглядит это, конечно, ужасно, неэстетично, несимпатично Александра Гонт, врач-косметолог

По ее мнению, это очередная пиар-акция людей, которые просто хотят привлечь к своей организации молодых людей.

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Спустя время необычные губы должны вернуться в первозданный вид. Это случится, если мастер введет хорошую гиалуроновую кислоту и если это татуаж. Тогда эта кислота выведется из организма. Однако аллергики, у которых есть какие-то проблемы с иммунитетом, иногда могут остаться с травмой из-за образования рубцовой ткани. Такие шрамики могут сохраниться на всю жизнь.

Процедуру согласится делать далеко не каждый специалист, считает врач-косметолог.

«В здравом уме за это, наверное, ни один врач не возьмется, потому что наша задача как раз таки нести и пропагандировать красоту и эстетику. А вот люди, которые далеки от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги. Это их удел — уродовать людей», — отметила Гонт.

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По ее мнению, на такую процедуру согласятся те, кто готов делать пирсинг, бесчисленные татуировки на лице, раздвоенные языки. «Наверное, это рассчитано на эту категорию людей», — добавила собеседница «360».

Гонт верит, что эта мода пройдет. Но, как говорится, каждому горшку своя крышка, отметила косметолог.

«Людям, которые хотят над собой экспериментировать в полуподвальных условиях с непонятными методиками, то скорее всего им к этим товарищам, не могу назвать их даже косметологами, язык не поворачивается. Те, кто все-таки хочет выглядеть эстетично и улучшить свое совершенство, конечно, будут все-таки искать врачей с образованием, опытом, чтобы становиться красивее», — заявила Гонт.

Губы с ажурным контуром придумал Емельян Брауде. Автор нового тренда — не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства.