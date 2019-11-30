«Удел — уродовать людей»: косметолог назвал ужасными «губы дьявола»
Сама по себе процедура безболезненная, рассказала специалист. Она не опаснее, чем любая другая косметологическая инъекция, если выполняется в условиях специально оборудованного кабинета.
А вот разговоры про красоту — это уже другое.
«Эстетически это, наверное, не очень красиво. Я думаю, это просто тренд привлечь популярность молодежи, кто хочет выделиться, кто имеет нестандартные наклонности к проявлению во внешности, одежде», — уверена Гонт.
Выглядит это, конечно, ужасно, неэстетично, несимпатичноАлександра Гонт,врач-косметолог
По ее мнению, это очередная пиар-акция людей, которые просто хотят привлечь к своей организации молодых людей.
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Спустя время необычные губы должны вернуться в первозданный вид. Это случится, если мастер введет хорошую гиалуроновую кислоту и если это татуаж. Тогда эта кислота выведется из организма. Однако аллергики, у которых есть какие-то проблемы с иммунитетом, иногда могут остаться с травмой из-за образования рубцовой ткани. Такие шрамики могут сохраниться на всю жизнь.
Процедуру согласится делать далеко не каждый специалист, считает врач-косметолог.
«В здравом уме за это, наверное, ни один врач не возьмется, потому что наша задача как раз таки нести и пропагандировать красоту и эстетику. А вот люди, которые далеки от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги. Это их удел — уродовать людей», — отметила Гонт.
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По ее мнению, на такую процедуру согласятся те, кто готов делать пирсинг, бесчисленные татуировки на лице, раздвоенные языки. «Наверное, это рассчитано на эту категорию людей», — добавила собеседница «360».
Гонт верит, что эта мода пройдет. Но, как говорится, каждому горшку своя крышка, отметила косметолог.
«Людям, которые хотят над собой экспериментировать в полуподвальных условиях с непонятными методиками, то скорее всего им к этим товарищам, не могу назвать их даже косметологами, язык не поворачивается. Те, кто все-таки хочет выглядеть эстетично и улучшить свое совершенство, конечно, будут все-таки искать врачей с образованием, опытом, чтобы становиться красивее», — заявила Гонт.
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