Лор перечислил причины для удаления миндалин

Операцию по удалению небных миндалин рекомендуется делать пациентам с декомпенсированным хроническим тонзиллитом, рассказала врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова. При таком заболевании пациент может страдать от ангины до четырех-пяти раз в год.

При декомпенсированном хроническом тонзиллите у пациента также появляются признаки нарушения барьерной функции миндалин. К ним Колесникова отнесла паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, флегмону шеи, сообщил 5-tv.ru.

По словам врача, также у человека может наблюдаться слабость, быстрая утомляемость и летучие боли в суставах и сердце без патологических изменений.

«Со временем могут развиться заболевания других органов и систем. Например, гломерулонефрит — аутоиммунное воспаление клубочков в почках. Кроме этого, острая ревматическая лихорадка, пороки сердца», — перечислила эксперт.

Реже, по ее словам, встречаются аутоиммунные заболевания других органов, например, щитовидной железы, поджелудочной железы и головного мозга.

Операцию по удалению миндалин проводят только в случае, если болезнь перешла в ремиссию. Экстренное вмешательство возможно только при гнойных осложнениях.

Сейчас операции проводят, как правило, под наркозом, но это может быть и местная анестезия.