Учредитель фонда «Вера» рассказала о своем самочувствии после контакта с заразившимся коронавирусом Проценко

«Нюта уже ушла на карантин, в том числе в связи с тем, что она контактировала с Денисом Николаевичем [Проценко], как и рекомендуют: если вы контактировали с человеком с коронавирусом — нужно уйти на карантин. Нюта так и сделала, когда у Дениса Николаевича подтвердился анализ. Но сама она чувствует себя хорошо, и нам не о чем беспокоиться», — рассказала представитель Федермессер.

О том, что у главврача московской инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко подтвердился COVID-19, стало известно сегодня. Сам Проценко рассказал, что он сразу самоизолировался в кабинете, чувствует себя нормально и продолжает работать.