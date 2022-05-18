Учитель физкультуры Калинин рассказал, как привести свое тело в форму к лету

Учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин считает, что наиболее простым и эффективным способом привести себя в форму к лету станут уличные прогулки и зарядка по утрам. Об этом написал сайт РИАМО.

«Для начала — просто ходить. Не зря говорили, что 10 тысяч шагов делай и будет тебе здоровье. Даже если нет возможности выбраться на улицу, все равно надо находить возможность. Много времени это не займет. К этому прибавляется зарядка по утрам. Если какие-то легкие упражнения к ходьбе добавить, то результат будет еще лучше», — сказал эксперт.

Калинин также добавил, что обычной функциональной тренировки с собственным весом будет достаточно для того, чтобы убрать лишний жир.

«В зимнее время на улице тяжеловато заниматься, а летом комфортнее на улице, если есть площадка с турниками и брусьями. Силовых показателей на улице добиться не получится, нужен большой вес — гири и прочее. Поэтому тут остаются занятия в спортзале», — резюмировал Калинин.