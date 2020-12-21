Ученый заявил о сохранении уровня летальности нового штамма коронавируса

Мутация SARS-CoV-2 продолжается. При этом патогенность коронавируса не претерпевает значительных изменений. Рост летальности инфекции специалисты тоже не заметили.

Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов объяснил в беседе с «Интерфаксом», что вирус мутирует всегда. Причем изменяется он с высокой скоростью.

«Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский — однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает», — подчеркнул Шестопалов.

Специалист заметил, что говорить о доминировании нового варианта коронавируса пока рано. Тем не менее изучение SARS-CoV-2 необходимо продолжить.

Из-за нового штамма коронавируса, который получил распространение в Великобритании, авиасообщение со страной приостановили несколько государств. Одной из последних стала Канада. Она перестанет принимать все коммерческие и частные пассажирские рейсы на 72 часа.