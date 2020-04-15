Ученый заявил о необходимости пить иммуномодуляторы для повышения иммунитета

Чтобы предотвратить угрозу заражения коронавирусом, необходимо пить иммуномодуляторы. По словам эксперта, это поможет некоторым категориям граждан.

«Клетки иммунитета можно и нужно стимулировать. Только идти в аптеку и покупать лекарство наугад ни в коем случае нельзя. Иммуномодуляторы подбираются врачом индивидуально, в зависимости от текущих заболеваний. Препарат, подобранный неправильно, способен нанести вред организму», — считает Костинов.

Такие лекарства помогут улучшить работу защитных сил организма людям со сниженным иммунитетом и различными заболеваниями.