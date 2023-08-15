Здоровье 15 августа 2023, 22:46 Ученый Тышковский заявил, что гипоксия увеличивает продолжительность жизни

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Гипоксия — снижение уровня кислорода в воздухе — способна увеличивать продолжительность жизни. Такой информацией поделился старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения МГУ имени Ломоносова Александр Тышковский, сообщил сайт kp.ru.

Ученые выяснили, что гипоксия активирует у мышей гены, которые связаны с долгожительством. Также нехватка кислорода положительно сказалась на продолжительности жизни круглых червей.

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Причина заключается в том, что избыток кислорода вызывает окислительный стресс и ускоряет старение клеток, уточнил «Ридус».