Ученый спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в России весной

Весной в России количество заразившихся коронавирусом может снизиться. Однако возможно изменение ситуации в худшую сторону, если в новогодние праздники не были соблюдены меры безопасности. Об этом рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.

«К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. <…>. Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры. Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков», — передает РИА «Новости» ее слова.

Егорова отметила, что коэффициент распространения инфекции в половине городов выше одного. По последним данным оперштаба, всего в России заразились коронавирусом 3 401 954 человек с начала пандемии.

По словам Егоровой, девять месяцев пандемии позволили медикам разработать протоколы лечения и подготовить инфекционные отделения, а не «метаться», как прошлой вечной. Эксперт сравнила показатели по коронавирусу в России и мире, отметив, что в РФ, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты гораздо ниже.

Однако эксперт предупредила, что в ближайшие два года вирус никуда не уйдет. А для коллективного иммунитета необходимо, чтобы переболели 60% населения.