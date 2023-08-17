Здоровье 17 августа 2023, 23:08 Ученый Созыкин назвал бездрожжевой хлеб самым полезным

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Бездрожжевой хлеб из цельного зерна с добавлением отрубей является наиболее полезным для организма. Такой информацией поделился доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин, сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что в таком хлебе содержится наибольшее количество питательных веществ. Также полезным будет злаковый хлеб с семенами подсолнечника, льна, кунжутом, отрубями, специями, сухофруктами или орехами в составе.

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«Добавки не только обогащают продукт полезными веществами, но и придают ему оригинальный вкус и запах», — отметил Созыкин.