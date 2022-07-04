Ученый Сериков рассказал, какие болезни могут возникнуть вследствие переработок

Заведующий лабораторией физиологии и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков перечислил заболевания, которые чаще других появляются из-за переработок. Об этом сообщило Ura.ru.

Как отметил специалист, переработки чаще всего провоцируют развитие гипертонии, ишемической болезни сердца, невротических расстройств, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы.

«Доказано, что длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма. Переработки, то есть сокращение времени отдыха даже в отдельные недели, будут оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма работников. Это приводит к повышению физиологических затрат при выполнении работы и возрастанию риска развития профессиональных заболеваний при физическом труде», — сказал он.

Сериков добавил, что 40-часовая рабочая неделя как раз таки направлена на предупреждение нарушения состояния здоровья.

«При работе во вредных и опасных условиях труда, например, при работе под землей, продолжительность рабочей недели сокращается на четыре часа и более и составляет 36-30 часов. В то же время они должны проходить обязательные медицинские осмотры», — заключил ученый.