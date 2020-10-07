Ученый развеял популярные мифы о коронавирусе

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов рассказал, может ли на самом деле напиток из полыни вылечить от вируса. А также остается ли коронавирус на поверхностях сушителя для рук.

Инфекционист заверил, что электросушители для рук не распространяют коронавирус, так как поток воздуха проходит через нагреватели. А еще в некоторых устройствах встроены ультрафиолетовые лампы, которые уничтожают микробы. Об этом Сапронов рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Еще один популярных миф, по мнению медика, это напиток из полыни в качестве лекарства от новой инфекции. В советское время он действительно считался очень полезным, но эффективность лечения напитком при COVID-19 пока не доказана.

Но среди мифов все же встречается правда. Например, очки действительно защищают от заражения, а в пустом лифте можно заразиться коронавирусом.

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