Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Андрей Громов, руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов, рассказал об уникальности коронавируса. Она заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, ранее врачи и ученые не встречали такого вирусного процесса. Врачи, которые лечат пациентов с COVID-19, ведут «бой с тенью», считает Громов. Он объяснил это тем, что, пока медики лечат один процесс, инфекция «уходит в сторону».
Сначала болезнь выглядит как обычная ОРВИ, после чего вирус проникает в легкие и вызывает дыхательную недостаточность, написал сайт ToDay News Ufa.
По мере ее развития будет прогрессировать тромбообразование, а через 12-15 дней врачи могут столкнуться с иным явлением, заявил специалист.
«Происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а наоборот, избыточное расщепление наших тканей», — пояснил Громов.