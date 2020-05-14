Ученый рассказал об уникальности коронавируса

По его словам, ранее врачи и ученые не встречали такого вирусного процесса. Врачи, которые лечат пациентов с COVID-19, ведут «бой с тенью», считает Громов. Он объяснил это тем, что, пока медики лечат один процесс, инфекция «уходит в сторону».

Сначала болезнь выглядит как обычная ОРВИ, после чего вирус проникает в легкие и вызывает дыхательную недостаточность, написал сайт ToDay News Ufa.

По мере ее развития будет прогрессировать тромбообразование, а через 12-15 дней врачи могут столкнуться с иным явлением, заявил специалист.

«Происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а наоборот, избыточное расщепление наших тканей», — пояснил Громов.