Ученый рассказал об отсутствии влияния «Спутника V» на ДНК человека

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не может менять ДНК или как-то на него повлиять. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что это невозможно.

«Нет, не может [повлиять], потому что это по биологии невозможно. Она не может изменять геном человека», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Ученый отметил, что аденовирусный вектор для вакцинации широко используется во всем мире, не только в России.

Логунов отметил, что векторая вакцина «Спутник V» переносится намного легче, чем РНК-вакцины Pfizer и Moderna. В защиту он привел отчеты из Аргентины, Венгрии, Сан-Марино, где использовали все три вида вакцин от коронавируса. Оказалось, что «Спутник V» действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna. Российский препарат сопоставим с инактивированными вакцинами. И главное, что эпидэффективность у него высокая — по Аргентине показывает выше 93%.

Ранее Минздрав заявил, что «Спутник V» показывает хорошие результаты по профилактике штамма «дельта», эффективность против него составляет около 83%