Ученый рассказал о страшных последствиях хронической бессонницы

Хроническая бессонница может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом Lenta.ru рассказал врач-невролог, сомнолог Руслан Исаев.

По словам специалиста, исследования показывают, что хроническая бессонница увеличивает риск развития деменции в полтора раза. Кроме того, она может стать причиной депрессии и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы справиться с хронической бессонницей, можно попробовать немедикаментозные методы, например, соблюдение гигиены сна. Если это не помогает, стоит обратиться к специалисту.